Главой Ярковского района переизбран Евгений Золотухин

17:00 11 октября 2024
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Евгений Золотухин переизбран главой администрации Ярковского муниципального района, решение принято по итогам голосования на заседании Думы Ярковского района, сообщает информаицонный центр правительсва Тюменской области.

В связи с предстоящим окончанием срока полномочий главы администрации района, в сентябре текущего года местной думой был объявлен конкурс. Для участия в конкурсе поступили документы от двух кандидатов: Евгения Золотухина и Ольги Семеновой. Рассмотрев все представленные документы, депутаты единогласно проголосовали за Евгения Золотухина.

Евгений Золотухин  родился 31 мая 1965 года в Тюмени. В 1989 году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности "Механизация сельского хозяйства". Работал инженером в совхозе "Лесной", ООО агрофирме "Лесное". С 2001 года был главой администрации Созоновского муниципального образования Тюменского района. С 2010 по 2019 годы замещал должность главы Армизонского муниципального района, с октября 2019 года по настоящее время занимает должность главы администрации Ярковского района.

Теги: правительство Тюменской области
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