Моор: Жоге на новом посту помогут личное доверие президента и наокпленный в ДНР опыт

Губернатор Тюменской области Александр Моор от лица жителей региона поздравил Артема Жогу с назначением на пост полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе:

Артем Владимирович Жога назначен полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе. Указ об этом подписал глава нашего государства Владимир Владимирович Путин. ... Убежден, что личное доверие главы государства и политический опыт, полученный в непростых условиях СВО, помогут Артему Владимировичу с полной отдачей работать на благо жителей Уральского федерального округа и всей России.От имени жителей Тюменской области поздравляю Артема Владимировича с назначением на высокий и ответственный пост.

Жога – участник специальной военной операции, боевой офицер-гвардеец, Герой Донецкой Народной Республики. Его опыт пригодится регионам в работе по поддержке наших воинов и их семей, в патриотическом воспитании молодежи, считает Моор.

Помимо этого, Жога выпускник образовательной программы "Время героев". Стажировался в Администрации президента Российской Федерации. По инициативе президента участники СВО осваивают современные и эффективные управленческие практики.