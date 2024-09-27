Тюменскую мэрию покинули еще два заместителя главы

Замглавы Андрей Пилипчук и Владимир Культау завершили работу в администрации города Тюмени, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Сегодня на заседании коллегии мы искренне поблагодарили наших уважаемых коллег — моих заместителей, верных друзей и товарищей Андрея Владимировича Пилипчука и Владимира Викторовича Кильтау. Тюмень – кузница кадров, у нас сильная управленческая команда. Опыт и знания коллег, их компетенции и опыт работы будут востребованы на новых должностях", - отметил Афанасьев.

Пилипчук также являлся директором департамента финансов и налоговой политики, Кельтам - директором департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

Таким образом, и июля из администрации города на другую работу уши пять замов главы. 22 июля завершила работу в администрации Ирина Чудова. 30 июля Петр Вагин избран главой Тобольска. С 23 сентября Владимир Третьяков в должности замглавы Тобольска курирует работу департаментов градостроительства, землепользования и имущественных отношений.

За это время назначены три новых заместителя. Наталья Мудриченко с 29 июля в должности замглавы курирует работу департамента экономики, правового департамента и департамента потребительского рынка. На этой неделе замами назначены директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин и директор департамента имущественных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.