В Тюменской гордуме освободилось депутатское кресло

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На сентябрьском заседании Тюменской городской думы депутаты большинством голосов приняли отставку коллеги - депутата по одномандатному избирательному округу № 12 единоросса Антона Терехина.

Антон Терехин проработал в гордуме три года, был депутатом седьмого созыва и переизбрался в восьмой. В отставку ушел по собственному желанию в связи со сменой места работы и переездом в другой регион. Член фракции Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Тюменской городской Думе. Секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" №24 города Тюмени. Доброволец волонтерского центра на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия".

Терехин выпускник Тюменской мадакадемии, и ТюмГУ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Прошел профессиональную переподготовку в Московской школе управления "Сколково" по программе "Разработка программы развития Тюменского региона в национальном и глобальном контексте". Врач-хирург, заместитель главврача по экстренной медицинской помощи и инновациям ГБУЗ ТО "ОКБ №2".