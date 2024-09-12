Заводоуковский и Голышмановский городские округа стали муниципальными

Депутаты Тюменской областной думы 12 сентября приняли закон о наделении Голышмановского и Заводоуковского городских округов статусом муниципального округа, цель – привести наш юридический статус в соответствие с законодательством

Как пояснила глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова, с момента опубликования закона изменится лишь наименование муниципалитета:

Мы станем Заводоуковским муниципальным округом. Административно-территориальное деление не изменится. Заводоуковск останется городом, сельские населенные пункты также будут иметь прежнее устройство. Нам с вами не нужно будет менять прописки, ничего не поменяется в вопросах финансирования, льгот и прочих направлений.

Как пояснили в облдуме и Светлана Касенова, расхождения с законодательством произошли после внесения изменений в закон о местном самоуправлении. "Мы с вами живем одной территорией, у нас единая социальная, инженерная, транспортная инфраструктура, единые экономические связи между городом и всеми 46 сельскими населенными пунктами. Но по процентному соотношению городского и сельского населения мы не подпадаем под статус городского округа: в городе должно проживать не менее 2/3 населения городского округа, у нас по статистике - чуть менее", - пояснила ситуацию Касенова.