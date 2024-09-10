Ямал оплатит учебу студентов, чьи родители участвуют в СВО

14:32 10 сентября 2024
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Власти Ямала решили компенсировать оплату за весь срок обучения студентам, чьи родители участвуют в спецоперации, главное условие — вовремя сдавать экзамены и вернуться работать в округ, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

По словам Артюхова, о льготе попросила жена военнослужащего Екатерина Пучкова на июльской встрече с семьями ямальских защитников. 

 

"Стоимость обучения в колледжах и техникумах возместим тоже за весь период по всей России независимо от того, частное учебное заведение или государственное. Подать документы на компенсацию можно уже сейчас в окружной департамент образования, их принимают до 30 сентября", - уточнил условия льготы Артюхов. 

Теги: Дмитрий Артюхов , льготники , студенты , ЯНАО
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