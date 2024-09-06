Выборы губернатора в Югре состоятся 8 сентября

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выберут 8 сентября, три кандидатуры, которые представил в окружную дума Президент России, депутаты рассмотрят на 35-м заседании заксобрания.

На должность главы региона претендуют:

Руслан Кухарук – временно исполняющий обязанности губернатора;

Алексей Савинцев – депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Михаил Сердюк – генеральный директор ООО "ЮграНефтеРазведка", депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Заседание депутатских фракций и Совета думы состоятся 7 сентября.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избирается депутатами Думы автономного округа по представлению Президента Российской Федерации сроком на пять лет.