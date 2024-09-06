Выборы губернатора в Югре состоятся 8 сентября

11:34 06 сентября 2024
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Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выберут 8 сентября, три кандидатуры, которые представил в окружную дума Президент России, депутаты рассмотрят на 35-м заседании заксобрания.

На должность главы региона претендуют:
Руслан Кухарук – временно исполняющий обязанности губернатора;
Алексей Савинцев  – депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Михаил Сердюк – генеральный директор ООО "ЮграНефтеРазведка", депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Заседание депутатских фракций и Совета думы состоятся 7 сентября.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избирается депутатами Думы автономного округа по представлению Президента Российской Федерации сроком на пять лет.

Теги: выборы , Губернатор Югры , Руслан Кухарук , ХМАО-Югра
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