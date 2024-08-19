Дмитрий Артюхов выехал в шестой Честный маршрут по Ямалу

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в шестой раз отправился в Честный маршрут по региону, первым пунктом назначения Ноябрьск. За десять дней за рулем Лады Весты Дмитрий Артюхов проедет шесть крупных ямальских городов и завершит поездку в Салехарде 28 августа. Всего губернатор посетит 12 населенных пунктов. Кроме городов, по традиции, заедет в отдаленные микрорайоны и поселки.

Дмитрий Артюхов:

Все ближайшие дни будут очень насыщенными по маршруту. Будем внимательно проверять объекты образования, здравоохранения, оценивать, как преображается наш Ямал. Самое главное – реагировать на ваши сообщения, которые вы оставляете в социальных сетях. Очень внимательно их читаю, исходя из этого формирую свой маршрут.

Вопросы и предложения жители округа могут оставлять в комментах под постами губернатора, самая ожидаемая часть поездки – общение с жителями. "Первая встреча состоится 19 августа в 18:30 в Ноябрьск-парке. Большие встречи пройдут в Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале, Новом Уренгое и Надыме. На них каждый ямалец сможет задать свой вопрос губернатору. Место и время проведения будут анонсироваться в аккаунтах главы округа в Телеграме и ВКонтакте. Также встречи губернатора с жителями пройдут в Пурпе, Коротчаево, Лимбяяхе и Пангодах", - пишет пресс-служба главы округа.

В прошлом году Дмитрий Артюхов расширил формат прямого общения с населением. Он провел открытые встречи с участниками СВО и их семьями, первые решения по итогам встреч были приняты еще до окончания поездки. В этом году практика будет продолжена.

Первая большая поездка губернатора по восточной части округа состоялась в 2019 году. За пять лет по итогам поездок муниципалитеты и ведомства получили около полутысячи поручений от главы региона, 300 из них полностью выполнены. Остальные – более долгосрочные – находятся в стадии реализации.