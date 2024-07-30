Афанасьев поздравил с избранием нового мэра Тобольска

Глава Тюмени и экс-мэр Тобольска Максим Афанасьев поздравил Петра Вагина с избранием на пост главы города Тобольска.

"Я убеждён, что его опыт, энергия и принципиальная жизненная позиция принесут большую пользу жителям города. Тюмень всегда рядом и готова оказать помощь. Наши города связаны долгой историей дружбы и сотрудничества. Мы всегда ценили и укрепляли наши партнёрские отношения. Я уверен, что эта дружба будет продолжаться и приносить пользу обоим городам", - написал Афанасьев в своем телеграм-канале.

По словам Афанасьева, Вагин пообещал продолжить работу над проектами, которые были начаты ранее, и выразил уверенность, что неравнодушные, замечательные жители Тобольска поддержат коллегу в его начинаниях. Со своей стороны он заверил нового градоначальника в полной и всемерной поддержке.