Петр Вагин стал новым главой Тобольска

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Депутаты Тобольской гордумы избрали главой города Петра Вагина, занимавшего до этого пост заместителя главы города Тюмени, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

К исполнению своих новых обязанностей единогласно избранный глава города приступит с 1 августа.

Петр Вагин родился 12 октября 1977 года в городе Котельниче Кировская область. В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ по специальности "Юриспруденция" и Академию управления МВД России по направлению "Государственное муниципальное управление", получил степень кандидата юридических наук. 25 лет отработал в органах внутренних дел, из них 17 лет на оперативной работе, пройдя путь от оперативника по раскрытию убийств до заместителя начальника Управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области. С 2015 по 2019 годы возглавлял Управление МВД России по городу Тюмени. После победы в конкурсе "Лидеры России" в 2019 году был назначен в МВД Северной Осетии заместителем министра – начальником полиции. Прошел дополнительное обучение в РАНХиГС. С12 октября 2020 года в должности зама главы Тюмени курировал департаменты безопасности жизнедеятельности и потребительского рынка.