Четверо участников СВО стали кандидатами на выборах в муниципалитетах Тюменской области

Четверо участников СВО стали кандидатами на выборах в муниципалитетах Тюменской области. Об этом на заседании Регионального политического совета партии "Единая Россия" сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

В работе заседания приняли участие ветераны СВО Владимир Ямов и Максим Симонов. Они являются кандидатами в думы Червишевского и Каскаринского сельских поселений. Максим Симонов во время боев лишился ног.

Также кандидатом от "Единой России" в Тобольской гордуме стал Петр Петрович, в прошлом офицер отделения кадров. В Ялуторовскую гордуму от партии баллотируется Алексей Любимов, который в Херсонской области был начальником автослужбы полка.

"В сентябре необходимо избрать 197 депутатов: одного депутата в Тюменскую областную думу по одномандатному избирательному округу № 3 (Муравленко), 41 депутата в городских округах (Тобольск, Голышмановский городской округ, Ялуторовск) и 155 депутатов сельских поселений, в том числе 128 депутатов в 12 муниципальных образованиях Тюменского района, - напомнил Андрей Артюхов, пообещав максимальную поддержку ветеранам.