Фуат Сайфитдинов: Договору между органами власти Тюменской области, Югры и Ямала – 20 лет

Сегодня исполняется 20 лет Договору между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

"Ровно 20 лет назад произошло важное событие в истории нашего региона – был подписан Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Принятый до этого федеральный закон №95 разграничивал полномочия между федеральным центром и регионами. При этом в сложнопостроенных субъектах был предусмотрен особый механизм взаимодействия. Он и был прописан в Договоре", - отметил он.

Спикер регионального парламента напомнил, что 9 июля 2004 года Сергей Собянин, Александр Филипенко и Юрий Неёлов подписали стратегический документ, сохранивший самостоятельность трех субъектов. Подписи под ним поставили и главы законодательных органов трех субъектов – Сергей Корепанов, Василий Сондыков и Сергей Харючи. Программа "Сотрудничество", принятая после подписания Договора, придала мощный импульс экономическому развитию трех регионов.

"Мне довелось быть участником тех событий. Помню, как обсуждали каждую статью Договора, дискутировали, но всегда приходили к согласию, понимая, что главное – интересы наших земляков. Благодаря подписанному Договору наши субъекты динамично развиваются, мы живем, как одна большая семья. Наша дружба проверена временем. Сейчас, когда Договор продлен до 2035 года, мы понимаем, как сильно мы доверяем друг другу", - подчеркнул он.

Фуат Сайфитдинов напомнил, что в согласовании политических позиций в рамках работы над Договором и определении направлений программы "Сотрудничество" принимали участие депутаты трех субъектов в рамках работы Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. К слову, этому институту межпарламентского взаимодействия в 2024 году исполняется 30 лет.

Фото - "Тюменские известия"