Тюменская гордума отметила 30-летие своей работы

Тюменская городская дума в 2024 году отмечает тридцатилетие со дня формирования первого состава думы в новейшей истории города. На торжественном заседании думы присутствовали депутаты восьми созывов Тюменской городской думы, представители администрации Тюмени, губернатор Тюменской области Александр Моор и другие почетные гости.

Приветствуя участников заседания, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подчеркнул, что все этапы становления Тюмени отражаются в работе и решениях гордумы. Тридцать лет — это эпоха перемен в стране и обществе и городе. В 1990-е году нормативно-правовую базу Тюмени приходилось создавать практически с нуля, во многих правовых вопросах депутаты были новаторами и первопроходцами. В достижениях города есть вклад депутатов, своими решениями они определяют вектор развития города.

Министр науки и высшего образования РФ и депутат гордумы шестого созыва Валерий Фальков отметил, что неизменным на протяжении всех этих лет осталось то, что депутаты всегда действуют от имени тюменцев, всегда отстаивают их интересы. Он подчеркнул, что благодаря работе депутатов в городе сформирована прочная нормативная база, на основе которой успешно реализуются различные социальные программы, инвестпроекты, развивается малый бизнес.

Губернатор Александр Моор напомнил, что Тюмень динамично развивается, по его мнению, это результат многолетней кропотливой, последовательной работы большого количества людей и тридцатилетней работы депутатов Тюменской гордумы. Он выразил благодарность депутатам всех созывов. "Профессионализм и слаженная командная работа - это характерный признак работы Тюменской управленческой школы. Правовая база помогает развивать экономический потенциал и отвечать на социальные запросы общества. Неизменным в работе депутатского корпуса была и есть высокая ответственность депутатов перед избирателями, профессионализм и внимание к проблемам горожан. Очень ценно, что вы всегда активно участвуете в реализации всех общественно значимых проектов и инициатив. Сохраняете и приумножаете лучшие традиции думы", - обратился к участникам заседание Александр Моор.

Председатель Тюменской городской думы VIII созыва Светлана Иванова отметила, что жители города активно взаимодействуют с депутатами, это доверие граждан формировалось на протяжении всех тридцати лет. Времена были разные, но всегда народные избранники стремились найти общий язык и внутри созывов, и со всеми органами власти, и с горожанами. "Дума стала важным звеном, соединяющим наказы тюменцев и цели развития города. За тридцать лет набран богатейший опыт в решении сложных городских вопросов. Депутаты постоянно общаются с жителями своих округов, общественными организациями, с коллегами, с представителями ТОС и предприятий. Это способствует успешности нашего города по всем направлениям и высоким позициям Тюмени в российских рейтингах. Доверие граждан городским депутатам формировалось на протяжении тридцати лет. Времена были разные, но всегда наши предшественники стремились найти общий язык и внутри созывов, и со всеми органами власти, и с гражданами нашего города. Депутаты работают в команде даже когда вступают в дискуссии. И все, что мы сегодня имеем, чем гордимся, это результат сплоченной работы депутатов и администрации города", - подчеркнула Светлана Иванова.