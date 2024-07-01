Нового главу Тобольска выберут 30 июня

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Депутаты Тобольской гордумы 28 июня приняли отставку действующего главы города Максима Афанасьева, который с 1 июля вступил в должность главы Тюмени, и назначили выборы нового главы муниципалитета на 30 июня, сообщили в гордуме.

Объявлен конкурс на отбор кандидатур на должность главы города Тобольска, документы от кандидатов принимаются со 5 по 19 июля 2024 в Тобольской городской думе. С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

За 2024 год это уже в торой конкурс на должность главы Тобольска. Предыдущий завершился 27 мая победой Афанасьева, на пост также претендовал депутат Тобольской городской думы, технический директор АО "Югор" Максим Захаров.