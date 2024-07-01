Нового главу Тобольска выберут 30 июня

16:07 01 июля 2024
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Фото - https://vk.com/duma_tobolsk

Депутаты Тобольской гордумы 28 июня приняли отставку действующего главы города Максима Афанасьева, который с 1 июля вступил в должность главы Тюмени, и назначили выборы нового главы муниципалитета на 30 июня, сообщили в гордуме. 

Объявлен конкурс на отбор кандидатур на должность главы города Тобольска, документы от кандидатов принимаются со 5 по 19 июля 2024 в Тобольской городской думе. С условиями конкурса можно ознакомиться здесь

За 2024 год это уже в торой конкурс на должность главы Тобольска. Предыдущий завершился 27 мая победой Афанасьева, на пост также претендовал  депутат Тобольской городской думы, технический директор АО "Югор" Максим Захаров.

Теги: городская дума , Максим Афанасьев , Тобольск
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