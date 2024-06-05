На международной выставке "Россия" в Москве продолжаются Дни Урало-Сибирского макрорегиона

На международной выставке "Россия" в Москве продолжаются Дни Урало-Сибирского макрорегиона - пишет в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Алесандр Моор.

"Накануне на пленарной сессии представил наши амбициозные и масштабные проекты: создание Межуниверситетского кампуса в рамках нацпроекта "Наука и университеты", промышленного технопарка "ДСК-500" и туристического кластера федерального уровня. Эти проекты взаимосвязаны, нацелены на дальнейшее развитие не только Тюменской области, но и всего макрорегиона. Уверен, что наша сила – не только в конкуренции, но и в сотрудничестве", - заявил он.

Губернатор также напомнил, что сегодня на выставке "Россия" состоится подробная презентация тюменских проектов. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.