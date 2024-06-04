Депутаты Новосибирска изучили опыт работы Тюменской гордумы

В рамках развития межмуниципального сотрудничества Тюменскую городскую думу посетила делегация Совета депутатов города Новосибирска. Во время визита гости узнали об организации местного самоуправления и успешных проектах Тюмени.

"Благодарю за предоставленную возможность увидеть город и работу депутатов. Считаю, что у Тюмени есть чему поучиться. Наша задача — перенять лучшие практики, и с этим багажом вернуться в Новосибирск", — отметил председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев.

В новосибирской гордуме 50 депутатов, работают три специальных комиссии и 10 постоянных — вдвое больше, чем в Тюмени. Тем интереснее было узнать гостям о работе коллег. Председатели и члены постоянных комиссий Степан Киричук, Алексей Рагозин, Дмитрий Антипов, Елена Бойко, Антон Терехин, Андрей Голоус, Андрей Потапов, Виктор Корчагин, Сергей Пыхалов и специалисты городской администрации познакомили новосибирцев с тюменским опытом в области благоустройства, развития парковочного пространства, городской инфраструктуры, поддержки предпринимательства, формирования городского бюджета и с такой формой работы думы, как выездные мероприятия, в которых депутатский корпус оценивает эффективность принимаемых мер непосредственно на объекте.

Результаты системной работы управленческой команды Тюмени, взаимодействия с бизнес-сообществом гости смогли увидеть во время посещения инфраструктурных площадок. О практике комплексного развития территорий на примере микрорайона "Европейский" рассказали депутат, исполнительный директор тюменского филиала компании "Брусника" Виктор Корчагин, директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов, руководитель департамента дорожной инфраструктуры Тюмени Евгений Сорокин.

Познакомились гости и с тюменским опытом в области обращения с безнадзорными животными, посетив приют "ЛесПаркХоза".

Особое внимание было уделено обмену опытом в сфере развития стройиндустрии. Гости посетили одно из крупных предприятий Тюмени — ООО СЗ "Завод ЖБИ-3". Экскурсию по предприятию провел депутат, генеральный директор Александр Соловьев.

Итоги поездки подвели на круглом столе. Гости отметили высокий уровень развития инфраструктуры и благоустройства в Тюмени. От лица всей делегации Дмитрий Асанцев поблагодарил депутатов, сотрудников аппарата городской думы, представителей администрации Тюмени за теплый прием.

"Обмен информацией имеют большое значение для успешного развития наших городов. Такие встречи способствуют тиражированию лучших практик, помогают находить эффективные решения современных задач и вызовов", — отметила председатель гордумы Светлана Иванова.

Депутаты выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и укреплению межмуниципальных связей.