Руслан Кухарук официально сложил полномочия главы города Тюмени

До избрания нового руководителя его обязанности будет исполнять первый заместитель мэра Петр Вагин

По заявлению главы города Руслана Кухарука Тюменская городская Дума досрочно прекратила его полномочия. Соответствующее решение депутаты приняли в ходе внеочередного заседания 1 июня. Исполнять обязанности до избрания нового главы будет первый заместитель Петр Вагин.

Изменения связаны с отставкой губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой и назначением Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности главы северного региона. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

В заседании приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поблагодарил Руслана Кухарука и всю команду администрации города за проделанную работу и достигнутые результаты.

– Трудно переоценить роль города Тюмени как муниципалитета в Тюменской области. Это больше половины населения, инвестиций, введенного жилья. Это огромные перспективы развития теперь уже не только города, но и целой агломерации, – прокомментировал Александр Моор. – Областная столица находится в первой тройке городов по качеству городской жизни, вторая – по цифровой зрелости в городском хозяйстве. Тюмень активно участвует в самых разных федеральных программах, зачастую выступая пилотом, и первой добивается результатов.

Руслан Кухарук отметил, что считает крайне важным при управлении городом ориентироваться на мнение людей в самых разных вопросах: по благоустройству, созданию объектов социальной инфраструктуры, развитию новых районов города, социальных проектов.

– Прошло время, и этот подход стал обязательным для всей страны: спросить у жителей, и только потом реализовывать то, о чем вместе договорились, – отметил он. – За шесть лет мы достигли успеха во многих отраслях. Это новые микрорайоны с рекордным количеством квадратных метров жилья, школы, детские сады, новая городская среда, которая для многих перевернула представление о том, что такое комфорт.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова подчеркнула, что депутаты считают справедливым и заслуженным доверие, оказанное Президентом Руслану Кухаруку.

– Тот опыт, который Руслан Николаевич приобрел в нашем городе, ему очень пригодится. Наша главная задача теперь – сохранить курс, выбранный администрацией Тюмени, и текущие темпы развития. Это сложная, но очень нужная задача. От имени всех депутатов желаю удачи и успехов на новом месте, – добавила Светлана Иванова.

В ходе внеочередного заседания депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Будет сформирована конкурсная комиссия из 16 человек. Половина из них будет определена губернатором Тюменской области, другую представят городские депутаты: Эльвира Амирова, Андрей Голоус, Александр Григорьев, Степан Киричук, Сергей Морев, Сергей Пыхалов, Алексей Рагозин и Руслан Сабиров.

По результатам конкурса будет избран новый глава Тюмени на заседании Думы 27 июня 2024 года.