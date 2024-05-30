Александр Моор поблагодарил Комарову за сотрудничество

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал в своем телеграм-канале новость об уходе Натальи Комаровой с поста главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"Наталья Владимировна, 14 лет Вы трудились на благо территории и ее жителей. За это время округ добился высоких результатов по самым разным социально-экономическим показателям. Вы – настоящий патриот Югры", - обратился он к Комаровой..

"Спасибо Вам за многолетнее и плодотворное сотрудничество. У нас многое получилось сделать на благо жителей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", - резюмировал губернатор.