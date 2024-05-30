Наталья Комарова покидает пост губернатора Югры

Наталья Комарова покидает пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В своем обращении она отмечает, что приняла такое решение в связи с переходом на другую работу.

"С первого дня в Югре знала - я дома. Эта уверенность в каждом из вас. И я верю, что ваша вера в меня помогла добиться того, что наша Югра - регион – лидер. Югорчане работают дома, на восстановлении новых территорий с такой же самоотверженностью, как наши земляки на линии фронта, участвуя в Специальной военной операции", - подчеркнула она.

Она также поблагодарила за доверие президента России Владимира Путина, а юрочан - за поддержку.