Максим Афанасьев продолжит возглавлять администрацию Тобольска

Следующие пять лет возглавлять администрацию Тобольска будет Максим Афанасьев - его кандидатуру сегодня поддержали депутаты городской думы.

Глава Тюменской области Александр Моор присутствовал на заседании Тобольской городской думы и лично напутствовал Максима Афанасьева на пост главы города.

"За пять лет, что вы руководите городом, вместе со всеми тоболяками проделана огромная работа. Ее видим не только мы, но и жители, которые замечают, как город меняется. И главную оценку дают уважаемые туристы, которые не ожидают увидеть за Уралом город такой чистоты, красоты, такого обаяния", - заявил губернатор.

Александр Моор поддержал пятилетнюю программу развития города, которую представил Максим Афанасьев. Глава региона уверен, что все намеченные планы будут реализованы: "Тобольск – это мощный промышленный центр нашего региона. По итогам прошлого года почти половина объёма отгруженной продукции выпущена местными предприятиями. Город на втором месте среди муниципалитетов области по инвестициям в основной капитал на душу населения.

Тобольск – туристический центр. В 2023 году его посетили 330 тысяч туристов. И эта цифра будет только расти.

Перед городской администрацией стоит ряд важных задач. Среди них – модернизация объектов образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. В рамках мастер-плана по развитию города предстоит много работы по реконструкции нижнего посада Тобольска. К 2027 году планируем построить здесь на берегу Иртыша при помощи компании "СИБУР" концертный зал. Большая программа намечена по восстановлению памятников архитектурного наследия".

Фото - телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора.