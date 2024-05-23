Тюменская область в тройке регионов-лидеров по качеству жизни в России

Тюменская область – третья в Национальном рейтинге качества жизни, на первом месте - Москва, за ней Санкт-Петербург. Отчёт за 2023 год опубликовало Агентство стратегических инициатив. Список ежегодно формируется по поручению Президента России Владимира Путина.

"В чем важность этого рейтинга? Он строится не на мнении узкого круга экспертов, в его основе сложная система показателей и опросов. Оценивается, например, качество медицинских услуг в регионе, образование, экология, жилье и инфраструктура – всего 10 различных элементов среды, которые отвечают запросам каждого человека. А еще это значит, что Тюменская область остается привлекательной для жизни. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в благополучие нашего региона", - прокомментировал итоги рейтинга тюменский губернатор Александр Моор.

В рейтинге за 2022 год тройка лидеров выглядела также, в 2021-м Тюменская область стояла на втором месте после Москвы. на третьем была Югра.