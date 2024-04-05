В Югре открыли "Добрино" - образовательный центр для лидеров НКО и добровольцев

Владимир Путин открыл в Ханты-Мансийске единственный в стране круглогодичный молодежный образовательный центр "Добрино". Мероприятие стало частью рабочего совещания, прошедшего под председательством президента РФ по открытию новых образовательных центров в регионах страны.

Участие в открытии также приняли губернатор Югры Наталья Комарова, директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов, руководитель "Добрино" Владислав Соколов, участник волонтерского движения Валерий Голованчук.

Глава государства отметил, что за последние годы в круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности порядка 150 тысяч человек из всех регионов России. Теперь таких площадок у нас будет уже 16, и одна из них — в Югре:

Все новые центры, по итогам конкурсного отбора будут иметь свою смысловую, тематическую специализацию или свою "изюминку", чтобы каждый молодой человек мог найти, выбрать именно то, что ему интересно, что ему важно. Так, например, на Камчатке это будет экологическая повестка, в Нижегородской области – государственное и муниципальное управление, в Ханты-Мансийском автономном округе – развитие гражданского общества и добровольчества, традиций волонтерства.

"Добрино" – единственный в России центр, развивающий направление "Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество". Это ведущая площадка для развития лидеров НКО.

"Наш регион занимает первые строчки отраслевых рейтингов ведущих аналитических агентств по развитию некоммерческого сектора, гражданского общества. Мы рады, что наши знания и опыт лидеров НКО, сферы волонтерства будут транслироваться на другие регионы нашей страны", — отметил Владислав Соколов.

Югра стала победителем Всероссийского конкурса Росмолодежи по созданию центров компетенций, инициатором которого выступил Президент РФ.