Путин открыл на Ямале круглогодичный образовательный центр компетенций по молодежному туризму

Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из 12 регионов, где 4 апреля заработали центры для молодежи. Каждый со своей специализацией: от науки и раскрытия туристического потенциала до экологии и спорта. Открытие прошло в формате ВКС, старт работе молодежных центров дал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-слжуба губернатора ЯНАО.

На открытии центра присутствовали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, руководитель программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина, экскурсоводы и молодые блогеры. Идея создания центров компетенций прозвучала на заседании Госсовета по молодежной политике в конце 2022 года. Президент ее поддержал.

Владимир Путин отметил, что открытие центров - важный шаг к тому, чтобы содержательно расширить программы, ориентированные на молодежь, повысить их доступность:

Все новые центры смогут проводить не только разовые мероприятия, большие форумы, – они будут функционировать именно на постоянной основе, на протяжении всего года принимать в общей сложности десятки тысяч молодых людей, юношей и девушек со всей России, а также из других стран в рамках международных смен и обменов.

Центр компетенций по молодежному туризму располагается в арт-резиденции "Полярис" в Салехарде. Здесь будут проводиться образовательные мероприятия в сфере туризма для молодежи, направленные на продвижение туристических кодов районов и городов не только Ямала, но и всей страны.

Дмитрий Артюхов сообщил, что Ямал выбрал для себя направление по молодежному туризму, так как с каждым годом желающих путешествовать по всей стране, а не только по известным местам, становится все больше. Путешествия по России нужно популяризировать, сопровождать качественной подготовкой специалистов – от экскурсоводов до руководителей направлений:

Президент сделал акцент на том, что центры компетенций будут проводниками смыслов для молодежи. В том, как будет организован наш центр, заложен большой смысл: чтобы это было не праздным туризмом, а именно пониманием своей страны, ее истории и особых мест, традиций и культуры конкретного региона.

Новый центр в ЯНАО родился как продолжение созданной по поручению Владимира Путина программы "Больше, чем путешествие". Олеся Тетерина отметила, что вместе с программой Росмолодежи открыли для себя Россию уже свыше 170 тысяч активных молодых людей по всей стране.

"Сегодня мы вместе с молодыми экскурсоводами и блогерами-путешественниками на Ямале запускаем работу нового круглогодичного молодежного образовательного центра по направлению "туризм". Здесь, как и в рамках нашей программы, мы будем вдохновляться вашей позицией о том, что у каждого гражданина нашей страны должна быть возможность путешествовать по нашей Родине, узнавать ее, гордиться ей и любить еще сильнее. Благодаря работе центра дадим импульс развитию всем направлениям нашей программы, а также в 2024 году совместно обучим 10 тысяч человек", – обратилась к президенту руководитель программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

"Арктика, Сибирь, Дальний Восток – каждый регион уникален. Наша задача – рассказать об этом молодым людям. Так родился наш туристический проект – "Клуб89”. Благодаря мобильному приложению люди смогут узнавать о достопримечательностях всех регионов страны, делиться эмоциями и соревноваться с другими туристами. Самых активных участников наградим эксклюзивными экскурсиями", – рассказала Екатерина Николенко, руководитель круглогодичного молодежного образовательного центра по молодежному туризму.

Проект запустят уже в этом году. Участниками смогут стать россияне старше 14 лет. Их задача – посетить достопримечательности 89 регионов России, получив цифровую отметку в каждом субъекте с помощью мини-приложения ВКонтакте. Пользователи приложения смогут принимать вызовы к посещению регионов, мероприятий, ресторанов с национальной кухней и получать за это призы от партнеров проекта. Ежегодно 89 топовых участников рейтинга отправятся в поездку на Ямал. Участники, посетившие все 89 регионов, получат эксклюзивное путешествие в любой регион России. Проект будет реализован совместно с Федеральным агентством по делам молодежи "Росмолодежь", программой "Больше, чем путешествие" и платформой ВКонтакте. Первым почетным членом "Клуба89" стал Владимир Путин, посетивший в начале года Чукотский автономный округ, который стал в его списке 89-м регионом, где он побывал.

В рамках работы центра по молодежному туризму будет продолжен экскурсионно-образовательный проект "Ямал – полуостров открытий", который направлен на воспитание культуры путешествий внутри региона и ориентирован на школьников шестых классов. В 2023 году в маршрут были включены посещения природных объектов Полярного Урала и этностойбищ. С сентября 2024 года планируется включить экскурсионно-образовательную программу по Новому Уренгою, приуроченную к юбилею города.

Также в рамках работы Центра будет реализовываться Межрегиональный туристический маршрут "Освоение Сибири". Его участники смогут посетить главные достопримечательности Сургута, Тобольска и Тюмени.

13 марта в Салехарде в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи уже прошла первая пилотная программа молодежного центра. Участники поделились опытом организации путешествий в разных странах и создали совместные маршруты. Результатом сессии стала дорожная карта по развитию молодежного туризма в России.