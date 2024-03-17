Более 444 тысяч избирателей проголосовали на выборах президента РФ в Тюмени

17:09 17 марта 2024
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Фото - https://t.me/izbirkomto

Явка на президентские выборы в целом по Тюменской области на 15:00 местного времени достигла 78,63% - проголосовали 928 084 человека, в том числе в Тюмени - 441 361, или 71,46% от числа зарегистрированных, сообщил журналистам председатель облизбиркома Игорь Халин. 

В лидерах по явке Омутинский район, Голышмановский городской округ и Аромашевский район - в них проголосовали свыше 93% избирателей. В остальных муниципалитетах региона явка превышает 80%.

Теги: избирательная комиссия , Президентские выборы , Халин , явка
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