Второй день выборов президента РФ в Тюменской области завершился при явке в 68,29%

68,29% составила явка избирателей на выборах президента России в Тюменской области на 20 часов 16 марта, проголосовали 805236 избирателей Тюменской области, сообщил на брифинге в студии информационного центра правительства Тюменской области председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

По словам председателя облизбиркома, второй день голосования прошел без серьезных нарушений, по наблюдениям комиссий и личным наблюдениям Халина, жители региона активно голосуют, приходат на участки семьями, с хорошим, праздничным настроением.

В лидерах по явке 20:00 второго дня голосования Ишимский район, Ишим, Голышмановский горокруг, Омутинский район, в которых проголосовали более 82% избирателей. Замыкает топ-5 город Тобольск с явкой в 79,15%.

Завтра все участки ждут непроголосовавших с 8:00 до 20:00.