Якушев проголосовал в Тюмени на выборах президента РФ

Полпред Президента России в УФО Владимир Якушев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке института биотехнологии и ветеринарной медицины аграрного университета.
"Событие важное. Мы выбираем будущее страны, как минимум, на шесть лет. Выбираем президента Российской Федерации - человека, от которого многое зависит. Время непростое. Испытаний много. Поэтому главное - не ошибиться. Я обращаюсь ко всем жителям Тюменской области и Уральского федерального округа - надо найти время и прийти на избирательные участки", - подчеркнул Якушев.
По словам полпреда, выборы в Тюменской области и УрФО проходят в целом серьезных нарушений, регионы голосуют активно.
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