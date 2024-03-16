Якушев проголосовал в Тюмени на выборах президента РФ

Полпред Президента России в УФО Владимир Якушев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке института биотехнологии и ветеринарной медицины аграрного университета.

"Событие важное. Мы выбираем будущее страны, как минимум, на шесть лет. Выбираем президента Российской Федерации - человека, от которого многое зависит. Время непростое. Испытаний много. Поэтому главное - не ошибиться. Я обращаюсь ко всем жителям Тюменской области и Уральского федерального округа - надо найти время и прийти на избирательные участки", - подчеркнул Якушев.

По словам полпреда, выборы в Тюменской области и УрФО проходят в целом серьезных нарушений, регионы голосуют активно.