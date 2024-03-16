Голосование на выборах президента в Тюменской области завершилось при явке в 43,46%

В Тюменской области завершился первый день голосования, в целом он прошел в штатном режиме, явка составила 43,46% процентов, это 511 787 избирателей, а с учетом тех, кто проголосовал досрочно, то 514 тысяч с лишним, сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

По словам Халина, голосование в первый день шло в штатном режиме, замечаний и нарушений не зафиксировано. Была попытка DoS-атаки на служебный портал видеонаблюдения облизбиркома и территориальных избирательных комиссий, он не работал до 11.30, потом специалисты Ростелекома восстановили его работоспособность, а Избирком обратился в органы внутренних дел с просьбой найти виновных.

В регионе 1061 стационарный участок и 9 временных участков для голосования, на территории области зарегистрировано 1 177 495 избирателей. На 460 избирательных участках работают 920 цифровых камер, 101 избирательный участок оборудован комплексами обработки избирательных бюллетеней. 16 марта участке откроются в 8:00.