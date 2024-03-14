Тюменский губернатор рассказал жителям региона, почему важно участвовать в выборах

Россия планомерно развивается, укрепляет свой потенциал в различных сферах, и чтобы сохранить эти тенденции, чтобы сохранить курс на развитие, доказать, что мы едины и нас не победить, не сломать санкциями, нужно принять участие в выборах, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в официальном обращении к жителям региона:

В России за последние 20 лет произошли кардинальные изменения. Давайте посмотрим на примере Тюменской области. Выросла продолжительность жизни, увеличилось количество многодетных семей. Наше сельское хозяйство стало высокопродуктивным. У нас появились новые отрасли экономики. Растет промышленное производство. Каждая вторая тонна полиэтилена и полипропилена производится у нас, в Тобольске. Посмотрите, как комфортно стало в городах и других населенных пунктах области! Строятся новые скверы, создаются парки. Наши дороги – одни из лучших в стране. Таких позитивных примеров можно привести много. Но важно понимать, хорошее само по себе не случается. Оно требует участия каждого из нас, требует наличия лидера, который способен сохранить Россию великой державой, продолжить возрождение и приумножение ее достижений и побед, укрепление суверенитета. Чтобы сохранить курс на развитие, доказать, что мы едины и нас не победить, не сломать санкциями, нужно принять участие в выборах. Воспользоваться своим конституционным правом, правом голоса. Посетите избирательный участок в любой из трех дней голосования. Они открыты с 8 до 20 часов. Выберите удобное для вас время и выполните гражданский долг.

Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта, на 1 января 2024 года на территории области было зарегистрировано 1 163 734 избирателя, проголосовать они смогут на 1061 стационарном и 9 временных избирательных участках.