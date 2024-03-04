Тюменские участники СВО смогут проголосовать на выборах президента на передовой

Тюменские участники специальной военной операции проголосуют на передовой, для этого в комнате досуга военнослужащие оборудовали место для проведения выборов Президента РФ, сообщает информационный центр правительства региона,

Бойцы оформили уголок избирателя с информацией о кандидатах, порядке и сроках проведения голосования, обустроены кабинки для заполнения бюллетеней. Видеоэкскурсию по помещению провел специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко: