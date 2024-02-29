На выборы президента в Тюменской области напечатали 1 157 800 избирательных бюллетеней

11:01 29 февраля 2024
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В Тюменской области изготовлено 1 157 800 избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ, включая 968 906 бюллетеней для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017), сообщил предедатель облизбиркома Игорь Халин. 

Все бюллетени переданы в территориальные избирательные комисиии.  

"Избирательный бюллетень - это то, без чего нельзя провести выборы, поэтому при передаче этих документов строгой отчетности мы очень тщательно сверяем форму, текст и все степени защиты. Могу смело сказать: все установленные требования к изготовлению данных документов строгой отчетности были соблюдены; текст бюллетеня легко читается и соответствует требованиям, предъявляемым действующим российским законодательством и утвержденному Центральной избирательной комиссией Российской Федерации тексту", - сообщил Халин. 

 

Теги: Игорь Халин , избирательная комиссия , президент , Президентские выборы
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