На выборы президента в Тюменской области напечатали 1 157 800 избирательных бюллетеней

В Тюменской области изготовлено 1 157 800 избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ, включая 968 906 бюллетеней для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017), сообщил предедатель облизбиркома Игорь Халин.

Все бюллетени переданы в территориальные избирательные комисиии.

"Избирательный бюллетень - это то, без чего нельзя провести выборы, поэтому при передаче этих документов строгой отчетности мы очень тщательно сверяем форму, текст и все степени защиты. Могу смело сказать: все установленные требования к изготовлению данных документов строгой отчетности были соблюдены; текст бюллетеня легко читается и соответствует требованиям, предъявляемым действующим российским законодательством и утвержденному Центральной избирательной комиссией Российской Федерации тексту", - сообщил Халин.