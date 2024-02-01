В Тюменской области готовятся к реализации предвыборного проекта "ИнформУИК"

В России с 17 февраля по 14 марта пройдет большая информационная кампания о выборах, в рамках которой члены участковых избирательных комиссий проведут обход граждан, чтобы рассказать о предстоящем голосовании, сообщил на брифинге председатель Тюменского облизбиркома Игорь Халин.

В Тюменской области проект "ИнформУИК" в осенние выборы 2023 года был протестирован на 10 участках Ишима, сейчас члены участковых избирательных комиссий будут проводить подомовой и поквартирный обход всех избирателей, проживающих в регионе. Они будут рассказывать о предстоящих выборах Президента России, возможных способах голосования, дате, месте и времени его проведения и проводить опросы через мобильное приложение.

"В регионе будут работать 3 886 обходчиков. Всего планируется обойти 600 тысяч домов и квартир", - сообщил Игорь Халин.

У обходчиков будут специальные нагрудные знаки с триколором в виде галочки, бейдж и удостоверение с номером члена УИК, а также белая сумка с официальной символикой выборов.

По данным на 1 января 2024 года, в Тюменской области насчитывается 1 163 734 избирателя, из них на территории Тюмени зарегистрирован 596 461 человек. Впервые будут голосовать около 9 тысяч молодых людей. Всего в области сформировано 1070 избирательных участков, 9 из них временные - 2 в СИЗО Тюмени и Заводоуковска, 6 - в лечебных учреждениях Тюмени и 1 - в лечебном учреждении Тобольска.

В Избирательной комиссии Тюменской области работает горячая линия — 8 (3452) 42-67-72.