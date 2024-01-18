Александр Моор взобрался на вершину

Глава Тюменской области Александр Моор по итогам 2023 года стал лидером медиарейтинга среди губернаторов Уральского федерального округа.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заняли второе и третье место рейтинга соответственно.
Среди самых главных событий года с упоминанием Моора "Медиалогия" выделила следующие:
выборы губернатора Тюменской области
встреча с президентом России Владимиром Путиным
введение Александром Моором режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона в связи с повышенной пожароопасностью
доклад губернатора о социально-экономическом развитии Тюменской области на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
встреча губернатора с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в рамках рабочего визита в Тюмень.
Рейтинг рассчитывается исходя из медиаиндекса – показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны, и строится на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 88 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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