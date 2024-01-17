Кухарук после встречи с Путиным предложил выставочные площадки организовать в регионах

Фото - http://kremlin.ru

В рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России" Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований субъектов Федерации, на которой поделился желанием продлить работу выставки "Россия" на ВДНХ на ближайшее лето. Глава Тюмени, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук выразил уверенность, что подобные проекты можно реализовать и в самих субъектах РФ.

"От имени муниципального сообщества я поблагодарил Президента России за реализованную идею – показать в рамках выставки на площадке ВДНХ успешные практики и достижения всех регионов. Потенциал еще есть, и открыть для себя что-то новое может каждый. В городах можно создать площадки, где будут раскрываться достижения и туристический потенциал городов, успехи межмуниципального сотрудничества. Но самое главное – наши жители увидят: их вклад есть в реализованных проектах, каждый может стать соавтором будущего", - отметил в своем Telegram-канале Руслан Кухарук.