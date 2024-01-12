В Тюменской облдуме сформируют новую общественную молодежную палату

Тюменская областная дума начинает формировать общественную молодежную палату IX созыва. Молодым людям, желающим стать членами палаты, нужно до 5 марта представить необходимые документы в комиссию по её формированию, сообщили в облдуме.

Членами палаты могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Тюменской области. Они делегируются или избираются сроком на два года с правом последующего переизбрания в случае соответствия возрастному критерию и выполняют свои обязанности на общественных началах.