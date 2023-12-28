Путин может приехать в Тюмень на финал "Мастера года"

21:25 27 декабря 2023
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Владимир Путин заявил, что постарается посетить  финал конкурса "Мастер года" в Тюменской области в 2024 году

 "Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь", - цитирует слова президента с заседания Госсовета РФ информцентр тюменского правительства.

Прямая трансляция заседания прошла в эфире канала "Россия 24", оно было посвящено подведению итогов Года педагога и наставника.

В 2024 году финал Всероссийского конкурса пройдёт а Тюмени, так как в этом году его победителем стал мастер Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.

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