Путин может приехать в Тюмень на финал "Мастера года"

Владимир Путин заявил, что постарается посетить финал конкурса "Мастер года" в Тюменской области в 2024 году

"Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь", - цитирует слова президента с заседания Госсовета РФ информцентр тюменского правительства.

Прямая трансляция заседания прошла в эфире канала "Россия 24", оно было посвящено подведению итогов Года педагога и наставника.

В 2024 году финал Всероссийского конкурса пройдёт а Тюмени, так как в этом году его победителем стал мастер Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.