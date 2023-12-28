Путин может приехать в Тюмень на финал "Мастера года"

Владимир Путин заявил, что постарается посетить финал конкурса "Мастер года" в Тюменской области в 2024 году
"Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь", - цитирует слова президента с заседания Госсовета РФ информцентр тюменского правительства.
Прямая трансляция заседания прошла в эфире канала "Россия 24", оно было посвящено подведению итогов Года педагога и наставника.
В 2024 году финал Всероссийского конкурса пройдёт а Тюмени, так как в этом году его победителем стал мастер Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.
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