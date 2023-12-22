Светлана Иванова рассказала об итогах четвертого заседания Тюменской гордумы

Депутаты Тюменской городской думы на четвертом заседании утвердили решения о внесении изменений в бюджет города на 2024 год, рассмотрели ряд других вопросов, особое внимание уделили доступности спорта в городе. О ключевых решениях председатель гордумы Светлана Иванова сообщила в своем Telegram-канале.

Самое важное - внесены изменения в бюджет Тюмени на 2024 год и двухлетний плановый период. Поправки связаны с увеличением доходов, что позволит реализовать новые проекты для развития областной столицы. В частности, построить дороги в районе озера Алебашево и в квартале улиц Алебашевской, Дружбы, Мельникайте и реки Туры. Работы планируется начать в следующем году.

Также депутаты заслушали информацию о выполнении программы капремонта имущества в многоквартирных домах. В этом году в Тюмени работы были запланированы в 459 домах. По плану трехлетней программы (2021 - 2023 годов) ремонту подлежали свыше 2,5 тысячи конструктивных элементов в 991 многоквартирном доме. Подавляющая часть работ выполнена и принята.

Оценивая итоги развития физкультуры и спорта за 2022 год, депутаты рекомендовали администрации города создать условия для увеличения количества детей и молодежи, занимающихся по программам спортивной подготовки.

Также депутаты поддержали ходатайство общественной организации "Ветераны пограничники" о награждении нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" заместителя председателя организации Анатолия Лагутина. С начала специальной военной операции он управляет пунктом обеспечения личного состава частей и подразделений, сформированных в Тюмени и Тюменской области.

"Благодарю депутатов за конструктивный подход в рассмотрении вопросов, взвешенные и аргументированные решения", - отметила в посте председатель гордумы.