В Тюмени начнётся сбор подписей в поддержку Путина

Региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина открылся в Тюмени. Участниками мероприятия стали Народный учитель РФ Ольга Ройтблат, директор регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" Елена Перминова, гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Это первый избирательный штаб кандидата в президенты России, который открылся в Тюменской области. Он находится по адресу: улица Водопроводная, дом 36/3, работает ежедневно с 10:00 до 19:00. В штабе совершеннолетние жители могут выразить поддержку Владимиру Путину, при себе необходимо иметь паспорт.

С 23 декабря и до конца января в Штабе будут собирать подписи в поддержку Владимира Путина. Свою подпись можно оставить и в офисе Общероссийского народного фронта, а также в тюменских ТРЦ "Гудвин", "Кристалл", "Премьер", в Ишиме — в ТРЦ "Мечта", в Тобольске — в ТРЦ "Жемчужина Сибири". Жители других муниципалитетов, желающие подписаться за Путина, могут уточнить информацию о пунктах сбора в регштабе.

Участники церемонии открытия отметили, что безусловно поддерживают лидера страны в его намерении стать кандидатом в президенты и выразили уверенность, что жители региона разделеляют их позицию.