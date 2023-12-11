Артюхов рассказал о новой поддержке ямальских участников СВО и их семей

На Ямале вводят новую жилищную меру поддержки для участников специальной военной операции, их семей и ветеранов боевых действий, об этом губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил во время прямой линии 10 декабря.

"С 1 января вводим соцвыплату в полмиллиона рублей на покупку нового или строительство жилья для участников спецоперации и их семей, а также для всех ветеранов боевых действий. Воспользоваться мерой поддержки смогут все военнослужащие независимо от статуса – мобилизованные, контрактники, добровольцы, ветераны СВО, в том числе и члены семей погибших героев", - пояснил новвовведение Артюхов.

Ежегодная прямая линия губернатора прошла в шестой раз. Всего в адрес главы региона поступило 1 376 обращений, на 37 из них он ответил в ходе эфира, который в этом году длился 2 часов 10 минут. Большинство обращений касались ключевых приоритетов развития региона: жилья, здравоохранения, дорог и транспорта, безопасности, создания в регионе лучшей территории детства. На все вопросы жителей дадут ответы профильные ведомства и администрации органов местного самоуправления.

Помимо поддержки для участников СВО, губернатор аннсировал старт программы комплексного благоустройства придомовых территорий "Мой двор". Сделал ряд заявлений по развитию в регионе медицинской помощи. Для Лабытнанги в следующем году закупят МРТ, а в окружной больнице обновят ангиограф. Также в 2024 году во всех ямальских городах появится возможность пройти ночной ЭЭГ-мониторинг. Еще одна значимая новость: в регионе пройдет окружной чемпионат по управлению дронами. Сразу несколько просьб об этом поступило от ямальцев во время Прямой линии. Также глава региона озвучил, что к юбилею Нового Уренгоя модернизуют три пожарных части, по техническому оснащению они выйдут на новый уровень. В Коротчаево завершается строительство нового пожарного депо. В Муравленко и Новом Уренгое появятся подразделения "Ямалспаса".

Посмотреть полную версию прямой линии можно на странице губернатора "ВКонтакте".