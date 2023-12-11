В Тюменской гордуме начинается неделя работы постоянных комиссий

Заседания постоянных комиссий Тюменской городской думы пройдут с 11 по 14 декабря, на них депутаты рассмотрят ряд важных для жизни города вопросов, а также ходатайства о поощрении тюменцев различными наградами.

11 декабря вопрос о награждении жителей областного центра знаками "За заслуги перед городом Тюменью" и "За волонтерство и милосердие" будет рассмотрен на заседании комиссии по поощрениям под председательством Андрея Голоуса.

12 декабря вниманию членов постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству представят доклады о реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, развитии сетей централизованного водоснабжения и планах по увеличению мощностей очистных сооружений. Заседание пройдет под председательством Дмитрия Антипова.

В этот же день на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению депутатам предстоит утвердить границы нового ТОСа, заслушать информации об обеспечении в городе межнационального и межконфессионального мира и согласия, об организации мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, а также заслушать вопрос об изменениях в Уставе Тюмени, одобренных на публичных слушаниях. Заседание пройдет под председательством Степана Киричука.

13 декабря на заседании постоянной комиссии по социальному развитию под председательством Елены Бойко народные избранники рассмотрят меры по развитию физической культуры и спорта в Тюмени, проанализируют организацию дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. А члены постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету под председательством Алексея Рагозина скорректируют прогнозируемый общий объем доходов и расходов главного финансового документа города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, внесут изменения в Положение о наказах жителей депутатам гордумы.

Вопрос о реализации Генерального плана города в минувшем году станет предметом обсуждения на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию 14 декабря под председательством Ивана Романчука.