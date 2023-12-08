Тюменская гордума и Общественная палата усилят информационное сотрудничество

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Жителям Тюмени не хватает информированности о работе медучреждений, общественного транспорта и о других сферах в жизни. Тюменская городская дума готова в этом направлении помочь Общественной палате города и муниципальным властям, используя для этого собственные ресурсы и личные аккаунты депутатов, заявила председатель гордумы Светлана Иванова.

Вопросы социальной сферы, в частности, доступность онлайн-услуг для пациентов городских поликлиник, а также результаты мониторинга работы общественного транспорта города за 2023 год обсуждались в администрации города на очередном заседании Общественной палаты Тюмени. Участие во встрече приняли глава города Руслан Кухарук и председатель городской думы Светлана Иванова.

Руслан Кухарук отметил, что представители Общественной палаты активно участвуют в различных обсуждениях, публичных слушаниях, работе по ряду нацпроектов, проявляют искреннее неравнодушие и всегда находят время пристальнее взглянуть на каждую сферу городской жизни, обратить внимание властей на важные моменты. "Взаимодействие с ними всегда предметное: у них есть конкретные предложения практически по каждому аспекту жизни города", – подчеркнул глава Тюмени. Он поддержал озвученные на встрече предложения по повышению вовлечённости горожан в использование электронных сервисов в поликлиниках, повышению качества работы общественного транспорта, работе квартальных и оценил идею о создании сквера Героев Отечества в створе улиц Олимпийской – Широтной – Розы Трениной, заверив, что все предложения будут проработаны специалистами управ и профильных департаментов.

Председатель Общественной палаты города Тюмени III созыва Ольга Загвязинская отметила, что члены палаты постоянно мониторят важные для комфортной жизни горожан направления, в частности, работу общественного транспорта, поликлиник и так далее, их предложения муниципальным властям всегда актуальны и сформированы из мнений и обращений тюменцев. "Общественный транспорт- вопрос, который палата не оставляет ни зимой, ни летом. Летом мониторили работу кондиционеров, прислушивались к жителям города, На заседании говорили о культуре вождения, проблемах и о том что нужно взять опыт больших регионов и все-таки сориентировать усилия на муниципальный транспорт, – привела пример работы Ольга Загвязинская. – Мы можем предлагать, мы мониторим ситуацию, мы слышим наших жителей, а решать, конечно, органам местного самоуправления".

Председатель городской думы Светлана Иванова подчеркнула сходство палаты с думой (обе представляют интересы горожан и работают непосредственно с их обращениями), а также тесное сотрудничество на благо города. "Нас объединяет взаимодействие по вопросам, которые отражают чаяния наших граждан. Общественники являются участниками заседаний наших постоянных комиссий, заседаний думы и обратно транслируют жителям города информацию о реализации проектов, решении проблем, волнующих горожан. На заседании палаты обозначена проблема – недостаточное информирование населения. Я предложила рассмотреть ресурсы депутатского корпуса. Так что усилим совместную работу, будем и дальше обмениваться проблемами, которые, возможно, не известны думе или неизвестны общественной палате, и вместе доносить информацию о достигнутых результатах до жителей города, в том числе через социальные сети и личные аккаунты депутатов", – резюмировала Светлана Иванова.