Игорь Халин назначен ответственным за доставку знаков для бюллетеней на выборы президента

18:30 07 декабря 2023
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Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. В Тюменской области назначены ответственные лица за доставку и передачу специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ.

Избирательная комиссия Тюменской области решила назначить ответственными председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина; заместителя председателя Избирательной комиссии Тюменской области Андрея Николаева; члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса Олега Колосова; члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса Николая Шадрина.

Документ будет направлен в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

 

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