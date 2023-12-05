Глава Тюмени 8 декабря проведет прямую линию

Глава Тюмени Руслан Кухарук объявил о проведении прямой линии, она состоится в пятницу 8 декабря, начало - в 18:00. Вопросы к эфиру можно оставить под постами главы в соцсетях и Telegram-канале.

"Уважаемые тюменцы! Приглашаю на прямую линию 8 декабря в 18-00! Убежден, что это удобный и интересный формат общения. Традиционно многие вопросы специалисты администрации города берут в работу и начинают отрабатывать до начала эфира", - написал Руслан Кухарук, пообещав, что будет рад "дать ответ на любые волнующие вопросы".