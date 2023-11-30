Есенгалий Ибраев получил удостоверение депутата Тюменской гордумы

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова на третьем заседании думы вручила служебное удостоверение и нагрудный знак депутата Есенгалию Ибраеву, он занял место избранной по единому округу от партии "Единая Россия" Екатерины Костылевой в связи с ее досрочным прекращением полномочий депутата.

"По итогам всех необходимых процедур территориальная избирательная комиссия Восточного административного округа города Тюмени от 21 ноября текущего года приняла следующее решение: передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Тюменским городским отделением партии "Единая Россия"по единому избирательному округу Ибраеву Есенгалию Камзеевичу", - объявила Светлана Иванова.

Есенгалий Ибраев является гендиректором ООО "Статус ТМР" и президентом Федеральной национально-культурной автономии казахов России. У него много различных наград за общественную деятельность и вклад в развитие местного самоуправления, есть опыт депутатской работы - более десяти лет он был депутатом Думы Юргинского района.