Моор проведет прямую линию по вопросам от жителей Тюменской области

09:20 29 ноября 2023
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Прямую линию губернатор Александр Моор проведет сегодня, 29 ноября, вопросы можно задавать в соцсетях, Telegram главы региона и по тел. 122. Начало трансляции запланировано на 17:00.


Помимо личных аккаунтов губернатора, прямую линию будут транслировать четыре телеканала. 

В информцентре правительства отмечают, что в 2022 году прямая линия длилась дольше полутора часов, главе региона поступило более 1 400 вопросов.

 

 

Теги: Александр Моор , губернатор , прямая линия , трансляция
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