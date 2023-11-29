Моор проведет прямую линию по вопросам от жителей Тюменской области

Прямую линию губернатор Александр Моор проведет сегодня, 29 ноября, вопросы можно задавать в соцсетях, Telegram главы региона и по тел. 122. Начало трансляции запланировано на 17:00.



Помимо личных аккаунтов губернатора, прямую линию будут транслировать четыре телеканала.

В информцентре правительства отмечают, что в 2022 году прямая линия длилась дольше полутора часов, главе региона поступило более 1 400 вопросов.