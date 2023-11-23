Артюхов объявил 2024-й Годом детства на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, презентуя регион и достижения на выставке-форуме "Россия" в Москве, объявил, что следующий год на Ямале будет Годом детства.

Треть семей Ямала - многодетные, за последние пять лет их число увеличилось почти на четверть.

"Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства: строим новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизируем ДШИ и библиотеки. Учитывая, что вчера Президент объявил 2024-й Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства", - сказал Дмитрий Артюхов.

В пресс-службе губернатора отмечают, что создание на Ямале лучшей территории детства – один из приоритетов работы главы региона. К задаче подходят комплексно. В регионе уже обеспечена 100% доступность мест в детских садах. За минувшую пятилетку впервые в истории возвели сразу 28 современных зданий для ребят.

Все благоустройство – общественные пространства и дворы – выполняется с учетом потребностей маленьких ямальцев, а также всесезонного использования объектов.

Строятся школы. Сейчас в работе 10 объектов: в Новом Уренгое, Муравленко, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде, Губкинском, поселке Тазовском и сразу три – в Ноябрьске. В начале ноября распахнула двери самая большая школа в регионе: Арктический лицей в газовой столице рассчитан на 1600 ребят.

Большое внимание уделяется образованию. На Ямале внедряют полноценную систему работы с талантами школьников. Для этого открыт центр одаренных детей. Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников поощряют денежными выплатами, к олимпиадному движению привлекают всех школьников, вовлекают их в изучение сложных предметов: математики и физики. В каждой школе работает олимпиадный координатор, около тысячи педагогов прошли специальную подготовку. В Ноябрьске работает региональный центр спортивного программирования.

Строятся кванториумы: в активной стадии возведения здания в Ноябрьске и Новом Уренгое, проектируется объект в Салехарде. Развиваются условия для занятий спортом: за последние пять лет открылось 45 новых спортивных учреждений. В планах почти столько же.

Для развития талантов закупаются новые музыкальные инструменты, а школы искусств становятся более современными: ДШИ Ханымея и Лабытнанги уже кардинально преобразовали, на очереди еще шесть объектов. Ребята ежегодно отправляются в летние творческие школы в Суздале и Тарусе. Благодаря поддержке компании "Газпром нефть" в городах и поселках регулярно проводятся мастер-классы педагогов мастерской Юрия Розума.

В округе предусмотрен обширный комплекс мер поддержки для семей с детьми: сегодня их около 30. При рождении ребенка каждая мама получает набор более чем из 50 предметов – это все необходимое в первый год жизни. С 1 июня 2019 года северянки получили более 28 тысяч коробок "Малышу Ямала". Для детей КМНС выдается дополнительный комплект, в который входит теплое одеяло и уголок с лентой на выписку. Семьям, которые уже получали подарочный набор, на последующих малышей в качестве альтернативы предоставляется электронный сертификат номиналом 32 тысячи рублей на покупку детских товаров.

На второго ребенка в дополнение к федеральному выплачивается региональный маткапитал в размере 150 тысяч рублей. На третьего и последующих детей Ямал предоставляет один из самых больших в стране маткапиталов – полмиллиона рублей. С 2012 года их выдано более 28 тысяч.

Молодые семьи, ведущие традиционный образ жизни, обеспечиваются уникальным "чумовым капиталом" – это набор чума и нарт для строительства собственного жилища. Он не отменяет возможность пользоваться другими мерами. На сегодня его получили 214 семей тундровиков.

Благодаря федеральной и региональной программам "Молодая семья" можно улучшить жилищные условия, а в рамках окружной программы это могут сделать и ямальцы в возрасте 36+. Многодетные семьи могут получить земельный участок для строительства собственного дома или взять компенсацию, направить ее на покупку недвижимости или оплату ипотеки.

Ямал относится к регионам с высоким уровнем рождаемости. С начала года в округе родились более пяти тысяч детей. Сегодня в округе проживают около 16 тысяч многодетных семей в которых воспитывается свыше 54 тысяч детей.