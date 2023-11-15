Глава Тюмени переизбран сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

На V съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления избран новый состав органов управления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. На должности сопредседателей ВАРМСУ переизбраны сенатор РФ Андрей Шевченко, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Исполнительным директором ВАРМСУ избран Председатель Совета муниципальных образований Мурманской области, глава Кольского района Андрей Малхасян.

В голосовании приняли участие 103 делегата из 89 регионов страны - председатели и исполнительные директора Советов муниципальных образований, руководители межрегиональных организаций.

Съезд проходил 13-14 ноября на базе Мастерской управления "Сенеж", обсуждалось создание советов муниципальных образований во всех субъектах Российской Федерации, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Были проанализированы результаты работы за год, определена стратегия развития на 2024 год и избран новый состав органов управления ВАРМСУ.

"В этом году ассоциацией был инициирован марафон "Муниципальный диалог", в рамках которого мы собрали и проанализировали успешные практики, а также проблемные вопросы. Предложения органов местного самоуправления обсуждались на стратегических сессиях с участием представителей региональной и федеральной власти, экспертов. Часть инициатив нашла отражение в поручениях президента Путина по итогам состоявшегося в апреле 2023 Совета по развитию местного самоуправления", - отметил ранее Кухарук.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Кириенко в своем выступлении на съезде отметил, что растет профессионализм сотрудников органов местного самоуправления, при этом на них лежит основная нагрузка принятия оперативных решений на местах. Такой подход к своим обязанностям нужно сохранять и распространять на всех уровнях власти, поэтому так важен муниципальный диалог, который выстраивает ВАРМСУ.