Фуат Сайфитдинов и Владимир Сериков посетили Штаб общественной поддержки "Единой России"

В рамках ознакомления с партийной работой депутатов Тюменской областной думы председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов и глава Липецкого областного Совета Владимир Сериков посетили Штаб общественной поддержки "Единой России". Экскурсию для гостей провела руководитель штаба, председатель комитета областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

Владимир Сериков находится в Тюменской области с рабочим визитом. Накануне спикеры обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества, социально-экономического развития Тюменской и Липецкой областей, поделились опытом законотворческой деятельности и рассмотрели возможные направления для взаимодействия.

Предваряя экскурсию по штабу, Фуат Сайфитдинов рассказал, что в Тюменской области принят закон об общественном обсуждении законопроектов, который позволяет гражданам участвовать в региональном законотворческом процессе.

"Это достаточное основание для того, чтобы депутаты, используя эту площадку, могли обсуждать здесь законодательные инициативы с активными гражданами и представителями общественных организаций", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Рассказывая о задачах и работе штаба, Ольга Швецова отметила, что тюменская площадка стала первой в Уральском федеральном округе.

"Здесь мы проводим самые разнообразные мероприятия с участием молодежи, некоммерческих организаций и общественных объединений. За полгода штаб стал местом притяжения для всех жителей области. Мы стараемся, чтобы он был комфортной площадкой для общения, взаимодействия и реализации важных социальных проектов", - отметила депутат.

Завершая экскурсию, Ольга Швецова попросила гостя поделиться впечатлениями от посещения штаба. По словам Владимира Серикова, у него только положительные впечатления. "Здесь получилось хорошее и, главное, общественно полезное пространство", - отметил он.

Глава липецкого парламента сообщил, что знакомство с работой штаба навело его на мысль о создании чего-то подобного в Липецкой области. Владимир Сериков подчеркнул мультифункциональность пространства, что позволяет работать с разными возрастными категориями граждан. Он пожелал штабу успехов в развитии, а всем вовлеченным в его работу – неиссякаемой энергии в служении на благо Родины.

Владимир Сериков не только оценил работу площадки, но и внес свой личный вклад в акцию "100 миллионов для Победы", воспользовавшись qr-кодом, размещенным на баннере акции.