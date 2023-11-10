Спикеры тюменского и липецкого парламентов обсудили сотрудничество и законотворческий опыт

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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов провел встречу с главой липецкого парламента Владимиром Сериковым, который прибыл в Тюменскую область с рабочим визитом.

На встрече обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества, социально-экономического развития Тюменской и Липецкой областей. Спикеры поделились информацией о законотворческой деятельности, о возможных дальнейших направлениях взаимодействия.

Фуат Сайфитдинов и Владимир Сериков в режиме онлайн приняли участие в Губернаторских чтениях на тему "Россия в формирующемся мироустройстве: новая система координат".

Позже председатель Липецкого областного Совета депутатов ознакомился с работой Тюменской областной думы. Он пообщался с председателями комитетов и постоянной комиссии, с руководителями фракций.

По мнению Фуата Сайфитдинова, опыт законодательных органов, накопленный в каждом субъекте, интересен, поэтому необходимо его изучать. "Укрепление межпарламентского взаимодействия помогает эффективнее решать задачи дальнейшего социально-экономического развития территорий, разрабатывать и совершенствовать нормативно-правовую базу для повышения уровня и качества жизни наших граждан", - резюмировал спикер облдумы.