В Тюмени обсудят значимость России в формирующемся мироустройстве

09:40 08 ноября 2023
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Сегодня, 8 ноября, в Тюмени состоятся Очередные "Губернаторские чтения". С докладом на тему "Россия в формирующемся мироустройстве: новая система координат" выступит директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

Модератор чтений — доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.

Начало в 11:00. Трансляция — на официальном портале органов госвласти Тюменской области.

Теги: Александр Моор
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