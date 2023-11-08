В Тюмени обсудят значимость России в формирующемся мироустройстве

Сегодня, 8 ноября, в Тюмени состоятся Очередные "Губернаторские чтения". С докладом на тему "Россия в формирующемся мироустройстве: новая система координат" выступит директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

Модератор чтений — доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.

Начало в 11:00. Трансляция — на официальном портале органов госвласти Тюменской области.