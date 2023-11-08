Тюменский проект вошел в число лучших управленческих практик по версии АСИ и АНО "Диалог"

Победителями конкурса лучших управленческих практик "Смарт Диалог" стали 11 регионов России. Они представили 13 проектов в области здравоохранения, образования и социальной политики, которые доказали свою эффективность. Лучшие управленческие практики реализованы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Новгородской, Тюменской, Свердловской, Сахалинской областях, на Ямале, в Красноярском крае и Башкирии, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Проект "Управление лекарственными препаратами по системе Kanban" тюменского областного клинического фтизиопульмонологического центра победил в номинации "Повышение доступности лекарственного обеспечения пациентов". Он помогает обеспечить рациональное планирование потребности в приобретении лекарственных препаратов. Результат внедрения технологии - на 50% сокращается время для формирования требований леебного отделения на получение препаратов, переход с бумажного варианта на электронный, на 100% освобождение старшей медсестры отделение от получения лекарственных препаратов из аптеки в отделение.

Заместитель операционного директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Илья Мамыкин:

Экспертам было непросто выбрать 13 лучших из 603 решений. Те, что вошли в число победителей, отличаются эффективностью и неординарностью подходов. Это и использование искусственного интеллекта для построения оптимального маршрута при медосмотре, и СМС-информирование граждан о статусе вызова бригады скорой помощи, а также обучение специалистов сферы услуг взаимодействию с людьми с ОВЗ.

13 номинаций конкурса сформированы на основе наиболее частых обращений жителей, которые фиксируют Центры управления регионами. По данным АНО "Диалог Регионы", организатора конкурса "Смарт Диалог", с начала года по тематикам конкурса – здравоохранение, образование, соцобслуживание и защита – поступило 684 тыс. обращений, это 17 % от всех обращений граждан в интернете.

Награждение победителей состоится в конце года на Форуме социальных решений. 7 ноября стартовало общественное голосование среди победителей. Оно пройдет до 8 декабря 2023 года в группе Смартеки в социальной сети "ВКонтакте". Каждый может выбрать одно или несколько из представленных решений, которые наиболее актуальны для его региона.

"Жители страны от Калининграда до Камчатки выберут те решения, реализацию которых хотели бы увидеть в своем регионе. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут рекомендованы главам субъектов к адаптации и внедрению", – добавил Илья Мамыкин.

Проголосовать за практики можно здесь.